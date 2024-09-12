В Германии расследуют частичное обрушение бетонного моста

В Германии расследуют частичное обрушение бетонного моста

В Германии расследуют частичное обрушение бетонного моста

В Германии расследуют частичное обрушение бетонного моста Карола. Из-за его повреждений путешественники сталкиваются с задержками. Также это вызвало проблемы с системой отопления Дрездена, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, 11 сентября представители местной пожарной охраны сообщили, что когда часть моста Карола рухнула в реку Эльба, никто не пострадал.

Однако есть опасения, что в ближайшие часы может рухнуть еще большая часть конструкции.

Мост является частью главной дороги в этом районе, и его обрушение привело к значительным задержкам для путешественников. Инцидент также привел к сбоям в работе городской системы отопления.

В Германии расследуют частичное обрушение бетонного моста

По данным немецкого информационного агентства DPA, полиция рассматривает обрушение как несчастный случай, признаков преступления не обнаружено.

Мост был построен еще во времена коммунистической Восточной Германии, и официальные лица заявили, что причиной обрушения могла стать хлорная коррозия.

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