В Германии возмутились из‑за проверок болеющих работников Tesla

Профсоюз работников фабрики Tesla возмутился проверками работников, находящихся на больничном, сообщает Zakon.kz.

За последние несколько недель менеджеры завода по сборке электромобилей пришли к домам около двух десятков работников, которые ушли в оплачиваемый больничный отпуск в течение последних девяти месяцев. Об этом передает The Guardian.

Выяснилось, что около 200 сотрудников с начала 2024 года ни разу не появились на рабочем месте, предоставляя новые справки от врача каждые шесть недель. По словам директора предприятия Андре Тирига, визиты на дом – это обыкновенная практика в отрасли, и компания просто хотела «призвать коллег к трудовой этике».

Глава профсоюза Дирк Шульце рассказал, что когда наблюдается нехватка персонала, больные работники подвергаются давлению, а здоровые получают перенагрузку дополнительной работой.

В ответ директор предприятия обвинил некоторых работников в злоупотреблении законами Германии о защите труда. По его словам, по пятницам и в поздние смены заводчане берут больничные примерно на 5% чаще, чем в другие дни.

Между тем в Германии проходит ежегодный пивной фестиваль. Его уже посетили футболисты клуба «Бавария».