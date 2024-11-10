В горах Великобритании безвозвратно растаял снежный покров

В горах Великобритании безвозвратно растаял снежный покров

В горах Великобритании безвозвратно растаял снежный покров

Снег в Шотландском нагорье обычно лежит круглый год. В этом году уже десятый сезон подряд за три столетия, его нет. Ученые предполагают, что он растаял навсегда, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, снежное пятно Сфинкс, украшающее склон Браериаха, третьей по высоте горы в Великобритании, исторически считался самым долго сохраняющимся снежным покровом в Соединенном Королевстве, поскольку он оставался на месте даже после того, как большая часть снега и льда ежегодно исчезала в горном хребте Кэрнгормс в Шотландии.

Теперь снежное пятно отсутствует уже четвертый год подряд –10-й раз за более чем три столетия.

В горах Великобритании безвозвратно растаял снежный покров

В сентябре оно полностью растаяло. Такие снежные пятна, как правило, чувствительны к небольшим колебаниям температуры, говорят эксперты, поэтому они могут выступать в качестве предвестников более масштабных последствий изменения климата.

В дополнение к таянию снегов в Хайленде участились штормы и наводнения, которые перемежаются более длительными периодами сухой погоды, что увеличивает риск возникновения лесных пожаров.

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