В Грузии проходят выборы в Парламент

Парламентские выборы стартовали в Грузии. В стране открыли 3044 избирательных участка, сообщает Z.akon.kz.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили проголосовала на избирательном участке, расположенном в центральной части Тбилиси, на улице Коте Апхази. Она первая из грузинских лидеров, которая приняла участие в голосовании.

«Я проголосовала за новую Грузию, за такую Грузию, из-за которой приехала сюда 22 года назад, за ту Грузию, о которой молились мои предки», – цитирует ее слова ТАСС.

По информации 1TV.ge, общее число избирателей на выборах 26 октября составило 3 508 294 человека.

К выборам 26 октября допущены 18 партий, в том числе правящая «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», которая находится у власти уже 12 лет. Для прохождения в Парламент кандидатам необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Все депутаты будут избраны по пропорциональной системе.

При этом парламентские выборы в Грузии впервые проводят с использованием электронных технологий. Так избиратели проголосуют более чем на 90% участков. В традиционном порядке голосование пройдет примерно на 10% избирательных участков, открытых по всей стране, где число зарегистрированных избирателей составляет менее 300.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в 2023 году страну посетило более 7 млн туристов, в том числе более 167 тысяч казахстанцев. Наше государство занимает шестое место в рейтинге стран по количеству въезжающих в Грузию. Как посетить ее самостоятельно и при этом хорошо сэкономить, узнал корреспондент Zakon.kz, который побывал в Батуми и рассказал о своих расходах на отдых без услуг турагентств.