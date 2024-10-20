В Индии бык спас хозяина от разъяренного крокодила

Житель индийского штата Карнатака выжил после нападения крокодила благодаря быку, который бросился на защиту своего хозяина, сообщает Zakon.kz.

По информации The Times of India, фермер мыл скот на привязи в водохранилище, когда хищник незаметно подплыл и вцепился мужчине в правую руку.

Попытка отбиваться не увенчалась успехом. В итоге фермера спас бык. Он наступил на крокодила, после чего потянул за веревку и вытащил хозяина на берег. Родственники пострадавшего признались, что считают этот случай его вторым днем рождения.

В апреле 2024 года российские таможенники не пропустили в Казахстан крокодила по кличке Бакс. Рептилию пытались провезти в деревянном ящике среди прочих вещей.