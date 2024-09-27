В Индии принесли в жертву семилетнего мальчика

В Индии принесли в жертву семилетнего мальчика

В Индии принесли в жертву семилетнего мальчика

Мальчика обнаружили мертвым в своей постели в общежитии в городе Хатрас. По подозрению в убийстве были задержаны пять человек, сообщает Zakon.kz

По версии полицейских, семилетнего мальчика принесли в жертву по обряду черной магии, пишет Dailymail.

По этому делу были арестованы владелец школы Джасодхан Сингх, его сын Динеш Багел, который был директором школы, и трое учителей. Ритуальное жертвоприношение совершили, чтобы принести удачу школе.

«Мальчика должны были отвести к алтарю в рамках ритуала черной магии, но его убили до завершения церемонии», – сообщил полицейский Химаншу Матур.

Ритуальные убийства в Индии обычно совершаются с целью умилостивить божества и чаще встречаются в племенных и отдаленных районах, где широко распространена вера в колдовство и оккультизм.

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