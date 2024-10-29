В Индонезии запретили продавать iPhone 16

Министерство промышленности Индонезии запретило продавать на территории страны новую модель iPhone, сообщает Zakon.kz.

Свой запрет власти объяснили тем, что Apple не выполнила инвестиционные цели Индонезии. Об этом передает The Straits Times.

Помимо этого в министерстве считают, что сокращение продаж iPhone в стране:

стимулирует развитие местного производства;

снижает технологическую зависимость от США и других стран.

Туристам и гражданам страны можно ввозить смартфоны новой модели только для личного использования и не более двух штук.

«Устройства iPhone 16, привезенные гражданами и облагаемые налогами, являются личными вещами, которые не могут быть проданы. Они предназначены только для личного использования», – заявил представитель министерства промышленности Фебри Хендри Антони Ариф.

Выяснилось, что с августа по октябрь в Индонезию для личного использования было ввезено около 9 тыс. последней модели iPhone. Продажа этих смартфонов на территории страны признана незаконной.

В этом месяце назвали самые дорогие бренды мира по версии Forbes. 12-й год подряд первую позицию рейтинга занимает компания Apple.