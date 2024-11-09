В Иране ответили на заявления о причастности к покушениям на Трампа

В Иране ответили на заявления о причастности к покушениям на Трампа

В Иране ответили на заявления о причастности к покушениям на Трампа

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи счел безосновательными обвинения Тегерана в причастности к попыткам осуществить покушение на представителей власти США, сообщает Zakon.kz.

Багаи назвал эти претензии «заговором Израиля» для усложнения отношений между американской и иранской сторонами, передает Министерство иностранных дел Исламской Республики в Telegram-канале.

Сам Дональд Трамп, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот якобы уже предпринимал конкретные, но безуспешные «движения» в его адрес и может повторить их. Он подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные «наблюдают и ждут», как будет развиваться ситуация.

В Тегеране заявления о якобы вынашиваемых планах по устранению Трампа отвергали.

Напомним, на жизнь Дональда Трампа совершили два покушения – в июле и сентябре 2024 года.

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