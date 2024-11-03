В Испании число погибших в результате наводнения достигло 214
Премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что в Испании число погибших в результате наводнения достигло 214, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The New York Times, правительство направит еще 5 тыс. военных для помощи в поисках пропавших без вести и очистке территории в дополнение к 2,5 тыс. мобилизованным ранее солдатам.
«Это крупнейшая операция армии Испании в мирное время. Правительство будет мобилизовать все необходимые ресурсы, пока они нужны», – сказал он в телевизионном обращении к гражданам.
Flooding in Riuete, Puerto de Mazzaron, Spain 03.1.1.2024#INUNDACIÓN #flood #PuertodeMazzaron #Murcia #inondations pic.twitter.com/YCGgaz51yV
— Disasters Daily (@DisastersAndI) November 3, 2024