В Испании число погибших в результате наводнения достигло 214

В Испании число погибших в результате наводнения достигло 214

В Испании число погибших в результате наводнения достигло 214

Премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что в Испании число погибших в результате наводнения достигло 214, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, правительство направит еще 5 тыс. военных для помощи в поисках пропавших без вести и очистке территории в дополнение к 2,5 тыс. мобилизованным ранее солдатам.

«Это крупнейшая операция армии Испании в мирное время. Правительство будет мобилизовать все необходимые ресурсы, пока они нужны», – сказал он в телевизионном обращении к гражданам.

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