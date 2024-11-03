В Испании число погибших в результате наводнения достигло 214

Премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что в Испании число погибших в результате наводнения достигло 214, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, правительство направит еще 5 тыс. военных для помощи в поисках пропавших без вести и очистке территории в дополнение к 2,5 тыс. мобилизованным ранее солдатам.

«Это крупнейшая операция армии Испании в мирное время. Правительство будет мобилизовать все необходимые ресурсы, пока они нужны», – сказал он в телевизионном обращении к гражданам.