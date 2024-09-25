В Испании задержали мошенников, выдававших себя за Брэда Питта

В Испании задержали мошенников, выдававших себя за Брэда Питта

23 сентября полиция Испании задержала мошенников, которые выдавали себя за голливудскую звезду Брэда Питта, сообщает Zakon.kz.

По данным El CORREO, страсти по голливудской звезде разворачивались в социальных сетях. Пятеро мошенников вступили в контакт с жертвами через форум, посвященный Питту. Для общения с женщинами они использовали фейковые аккаунты актера.

Перед этим преступники детально изучили их страницы в социальных сетях для составления психологического портрета пострадавших. Это позволило злоумышленникам воспользоваться эмоциональной уязвимостью женщин. На этой почве им удалось обмануть двух женщин на общую сумму 325 тыс. евро.

А в Японии из-за роста киберпреступлений было решено перераспределить ресурсы правоохранительных органов.

youcanchoose

За хейт в адрес жены Владислав Бакальчук получил дизлайки

Российские таможенники не пропустили в страну 17 тонн казахстанского перца

Российские таможенники не пропустили в страну 17 тонн казахстанского перца

Трамп сделал громкое заявление о покушениях на него

Трамп сделал громкое заявление о покушениях на него

Гигантские панды вернутся в Китай из Финляндии

Гигантские панды вернутся в Китай из Финляндии

Парламент Кыргызстана отказал Аскару Акаеву в восстановлении статуса

Парламент Кыргызстана отказал Аскару Акаеву в восстановлении статуса

Дизлайки получил Владислав Бакальчук за хейт в адрес жены

Дизлайки получил Владислав Бакальчук за хейт в адрес жены

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.