В Испании задержали мошенников, выдававших себя за Брэда Питта

23 сентября полиция Испании задержала мошенников, которые выдавали себя за голливудскую звезду Брэда Питта, сообщает Zakon.kz.

По данным El CORREO, страсти по голливудской звезде разворачивались в социальных сетях. Пятеро мошенников вступили в контакт с жертвами через форум, посвященный Питту. Для общения с женщинами они использовали фейковые аккаунты актера.

Перед этим преступники детально изучили их страницы в социальных сетях для составления психологического портрета пострадавших. Это позволило злоумышленникам воспользоваться эмоциональной уязвимостью женщин. На этой почве им удалось обмануть двух женщин на общую сумму 325 тыс. евро.

А в Японии из-за роста киберпреступлений было решено перераспределить ресурсы правоохранительных органов.