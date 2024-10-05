В Италии воры вернули девочке-инвалиду собаку после обращения ее отца

Итальянские воры вернули девочке с инвалидностью собаку после эмоционального обращения ее отца, сообщает Zakon.kz.

Как передает CW + Noticias на своей странице в Х, злоумышленники ворвались в дом семьи 28 сентября. Они украли драгоценности стоимостью в десятки тыс. евро, а также прихватили домашнего питомца – немецкого шпица по кличке Мауи.

INTERNACIONAL | Una familia en Nápoles fue asaltada y les robaron a su perro Maui. El padre de la niña afectada escribió una emotiva carta pidiendo su devolución. Dos días después, los ladrones lo regresaron, afirmando que lo hacían por la niña. El reencuentro conmovió a todos. pic.twitter.com/jGksuFwUnp — CW+ Noticias (@CWMasNoticias) October 3, 2024

Собака была любимицей 12-летней девочки, страдающей тяжелым генетическим заболеванием. Ее отец записал обращение, в котором рассказал, что дочь убита горем, и попросил вернуть питомца. Он отметил, что украденные вещи не имеют такого значения.

30 сентября, мужчине поступил анонимный телефонный звонок. Неизвестный заявил, что около его дома оставили «оранжевую дворняжку».

«Они сказали: «Видите, мы воры, но честные», – поделился отец ребенка.

А в зоопарках Вьетнама вспышка птичьего гриппа унесла жизни десятков тигров.