В Италии воры вернули девочке-инвалиду собаку после обращения ее отца

В Италии воры вернули девочке-инвалиду собаку после обращения ее отца

В Италии воры вернули девочке-инвалиду собаку после обращения ее отца

Итальянские воры вернули девочке с инвалидностью собаку после эмоционального обращения ее отца, сообщает Zakon.kz.

Как передает CW + Noticias на своей странице в Х, злоумышленники ворвались в дом семьи 28 сентября. Они украли драгоценности стоимостью в десятки тыс. евро, а также прихватили домашнего питомца – немецкого шпица по кличке Мауи.

Собака была любимицей 12-летней девочки, страдающей тяжелым генетическим заболеванием. Ее отец записал обращение, в котором рассказал, что дочь убита горем, и попросил вернуть питомца. Он отметил, что украденные вещи не имеют такого значения.

30 сентября, мужчине поступил анонимный телефонный звонок. Неизвестный заявил, что около его дома оставили «оранжевую дворняжку».

«Они сказали: «Видите, мы воры, но честные», – поделился отец ребенка.

В Италии воры вернули девочке-инвалиду собаку после обращения ее отца

А в зоопарках Вьетнама вспышка птичьего гриппа унесла жизни десятков тигров.

youcanchoose

Министр иностранных дел Швеции покинула зал парламента после атаки активистов

Министр иностранных дел Швеции покинула зал парламента после атаки активистов

Крем-гель для душа `DOVE` пробуждающий (с маслом миндаля и манго) 250 мл

Крем-гель для душа `DOVE` пробуждающий (с маслом миндаля и манго) 250 мл

Крем-гель для душа `DOVE` Сливочная ваниль и пион (обновляющий) 250 мл

Крем-гель для душа `DOVE` Сливочная ваниль и пион (обновляющий) 250 мл

Мужчина из индийской пещеры шокировал пользователей Сети

Мужчина из индийской пещеры шокировал пользователей Сети

Инцидент возле порта Китуку вызвал массовое беспокойство в Конго

Инцидент возле порта Китуку вызвал массовое беспокойство в Конго

За продажу справок об инвалидности на 600 тысяч долларов в Украине задержали медиков

За продажу справок об инвалидности на 600 тысяч долларов в Украине задержали медиков

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.