В Калифорнии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Северной Калифорнии, США, сообщает Zakon.kz.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 56 км к юго-западу от города Фортуна, где проживают 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км. Толчки зафиксированы в Сан-Франциско.

Подземные толчки были зафиксированы в 10:44 (23:44 по времени Астаны).

Как сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований, в настоящее время объявлено предупреждение о цунами. Тревога действует для участков побережья в штатах Калифорния и Орегон.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

4 декабря в 96 км от Алматы произошло землетрясение. Эпицентр находился на территории Кыргызстана.