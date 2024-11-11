В Канаде обнаружили первый случай нового птичьего гриппа

В Канаде выявили первый в стране случай птичьего гриппа H5 у человека. Британская Колумбия сообщила об этом 9 ноября после того, как у подростка обнаружили положительный результат теста, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, инфицированный подросток родом из региона Fraser Health в настоящее время проходит лечение в Детской больнице Британской Колумбии.

Положительный тест на H5 был проведен в Лаборатории общественного здравоохранения Центра по контролю и профилактике заболеваний Британской Колумбии.

Сотрудники здравоохранения отправили образцы в Национальную микробиологическую лабораторию в Виннипеге для подтверждающего тестирования, в то время как органы общественного здравоохранения выявляют лиц, контактировавших с инфицированным подростком.

Источником заражения, вероятнее всего, является животное или птица.