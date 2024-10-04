В Канаде освободили из тюрьмы серийного насильника, способного на рецидив

Полиция Эдмонтона (Канада) вновь освободила насильника, известного своими сексуализированными домогательствами к девочкам. 3 октября в ведомстве предупредили, что он может совершить еще одно преступление, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, Дэвид Джонатан Хэй, осужденный сексуальный преступник, также известен под именем Ченс Морган. Он будет жить в Эдмонтоне, в соответствии с рядом условий, предписанных судом, после того, как выйдет из тюрьмы.

В прошлом он прибегал к насилию и причинял физический вред своим жертвам.

Хэй совершил сексуальное насилие над несколькими девочками-подростками и за последние два года дважды нарушал условия освобождения.

В августе прошлого года его освободили из тюрьмы, а затем снова арестовали несколько дней спустя за нарушение комендантского часа.