В Китае чиновники обходят дома, чтобы узнать о планах рожать детей

В Китае чиновники обходят дома, чтобы узнать о планах рожать детей

В Китае чиновники обходят дома, чтобы узнать о планах рожать детей

В Китае власти начали ходить по домам и спрашивать жительниц об их планах на рождение детей, сообщает Zakon.kz.

По результатам опроса, с этим столкнулись семь женщин из 10. Об этом пишет The New York Times.

Так, 28-летняя Юми Янг рассказала, что во время регистрации брака работник ЗАГСа дал ей и ее супругу витамины для фертильности и беременных. Он аргументировал это тем, что государство хочет помогать молодым семьям и заботится о здоровье граждан. Новобрачных это не насторожило, несмотря на то, что служащий посоветовал паре завести ребенка.

Позднее работник позвонил Юми Янг и спросил, принимала ли она витамины. Когда женщина забеременела, то с ней снова связались. Китаянка отмахнулась от вопросов чиновника.

Самое интересное, что после родов официальные лица заявились к ней домой и попросили сфотографировать ребенка для отчетности.

В Китае чиновники обходят дома, чтобы узнать о планах рожать детей

Правительство Китая долгое время проводило «политику одного ребенка». Это ожидаемо привело к падению рождаемости и страна столкнулась с сокращением населения. Чиновники убеждены, что в дальнейшем это негативно скажется на экономическом росте.

Еще одна проблема в том, что многие китайцы, рожденные после 1990-х, принципиально не хотят иметь семью. Поэтому для повышения рождаемости правительство:

  • агитирует граждан жениться;
  • проводит в университетах специальные лекции для создания позитивного имиджа брака;
  • контролирует здоровье женщин детородного возраста.

По словам местных жительниц, им периодически звонят чиновники. Они открыто спрашивают, не беременны ли они, и советуют родить второго ребенка, если один уже есть.

В этих условиях позиция экс-первой леди США идет вразрез с планами правительства Китая. Ведь в своей книге Мелания Трамп высказалась в поддержку абортов.

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