В Китае любовники сбежали от супругов и попали под суд

Двое жителей китайской провинции Хэнань оказались приговорены к тюремному сроку за то, что сбежали от своих супругов, не расторгнув брак. Впрочем, они сами пришли в полицию с повинной, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, женщина по фамилии Чжан познакомилась с мужчиной Вэнь в школьном чате класса, где учились их дети. Примечательно, что Чжан воспитывала четверых детей, а Вэнь являлся отцом двух малышей.

Общение вскоре вышло за пределы и между ними возникли романтические отношения. В итоге возлюбленные решили жить вместе. К такому решению также женщину подтолкнуло очередное избиение со стороны супруга.

В Китае действует строгое законодательство в семейной сфере, отношения на стороне не только порицаются, но имеют последствия вплоть до тюремного заключения.

Влюбленные, как отмечено в публикации издания South China Morning Post, переехали в другой город, где прожили пять лет. Когда Чжан забеременела, Вэнь решил оформить отношения официально, но для этого необходимо было развестись с бывшей супругой и вернуться в родные края.

В мае 2024 года пара сама пришла в полицию. В результате китайский суд приговорил обоих к четырем месяцам заключения, но исполнение приговора женщине отложили на полгода, поскольку сейчас ей необходимо заботиться о новорожденном.

Еще одна интересная семейная история произошла в Сингапуре: суд запретил женщине в течение восьми лет заходить в комнату брата, чтобы сделать там уборку.