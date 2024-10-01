В Китае мужчина напал на посетителей супермаркета

1 октября в Шанхае мужчина напал на людей в супермаркете, сообщает Zakon.kz.

Преступник был вооружен ножом. По предварительным данным трое погибли, 15 получили ранения. Нападавший задержан. Об этом передает «Синьхуа» на своей странице в Х.

Three people were killed and 15 others injured in a knife attack at a supermarket on Monday in Shanghai: local police authorities https://t.co/nujtpqoa2P pic.twitter.com/Cebu9BtAHW — China Xinhua News (@XHNews) October 1, 2024

Впечатлительных просим воздержаться от просмотра видео, поскольку оно содержит сцены насилия.

上海沃尔玛商城男子随机砍人，3死15伤！9月30日晚10点，#上海 #松江区 庙前街 #沃尔玛商城，一年轻男子 #持刀 在商城随机 #砍人，顾客发出惊叫，四散逃命。官方通报：3人死亡，15人受伤；嫌犯林某某，37岁，»因个人经济纠纷，来沪泄愤»。网友询问：什么地方的人？什么经济纠纷？ pic.twitter.com/Vl81wTvZYt — 希望之聲 — 中國時局 (@SoundOfHope_SOH) October 1, 2024

Другие подробности пока неизвестны. Новость дополняется…

Этой же ночью армия Израиля официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.