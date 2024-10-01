В Китае мужчина напал на посетителей супермаркета

В Китае мужчина напал на посетителей супермаркета

В Китае мужчина напал на посетителей супермаркета

1 октября в Шанхае мужчина напал на людей в супермаркете, сообщает Zakon.kz.

Преступник был вооружен ножом. По предварительным данным трое погибли, 15 получили ранения. Нападавший задержан. Об этом передает «Синьхуа» на своей странице в Х.

Впечатлительных просим воздержаться от просмотра видео, поскольку оно содержит сцены насилия.

Другие подробности пока неизвестны. Новость дополняется…

Этой же ночью армия Израиля официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.

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Гель для душа `DICORA URBAN FIT` Манго и авокадо 400 мл

Гель для душа `DICORA URBAN FIT` Манго и авокадо 400 мл

Гель для душа `DICORA URBAN FIT` Молоко и дыня 400 мл

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