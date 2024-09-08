В Китае мужчина отработал 104 дня без выходных и умер

В Китае 30-летний мужчина скончался, отработав 104 дня с одним выходным. Он был маляром в одной из компаний, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты South China Morning Post, мужчина работал с февраля по май 2023 года без выходных. Только 25 мая он взял отгул по причине болезни, проведя весь день в общежитии. 28 мая его госпитализировали с легочной инфекцией и дыхательной недостаточностью, а 1 июня мужчина скончался.

Сотрудники службы социального обеспечения сообщили, что его смерть нельзя считать последствием переработок, так как он скончался больше, чем через 48 часов после последнего рабочего дня.

При этом суд признал, что компания на 20% ответственна за смерть сотрудника, так как подобные переработки не являются законными, и постановил компании выплатить компенсацию семье.