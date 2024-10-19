В Китае пассажир самолета просидел два часа на одном месте и умер

В Китае пассажир самолета просидел два часа на одном месте и умер

В Китае 40-летний пассажир коммерческого рейса умер от тромбоэмболии легочной артерии. Мужчина два часа провел в кресле самолета и погиб сразу после приземления, сообщает Zakon.kz.

По данным news.ru, китаец все это время практически не двигался, а потом резко встал, чтобы собрать свои вещи, что привело к смещению тромба в венозной артерии нижней конечности. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.

После инцидента с заявлением выступил вице-президент и руководитель отделения интенсивной терапии в Народной больнице при Университете традиционной китайской медицины Ли Вэй. Он отметил, что ограниченная пространственная компоновка сидений в эконом-классе опасна для пассажиров. Длительная неподвижность препятствует кровотоку и может привести к образованию тромбов.

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