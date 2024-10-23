В Китае разработали план по спасению нации от ожирения

В Китае разработали план по спасению нации от ожирения

По официальным прогнозам, более половины взрослых жителей Китая уже имеют избыточный вес, а к 2030 году доля людей с избыточным весом или ожирением может достичь 65,3%, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) опубликовала свой первый набор рекомендаций по диагностике и лечению ожирения. Более половины взрослых жителей Китая уже имеют избыточный вес и страдают ожирением. Ожидается, что этот показатель будет продолжать расти.

К 2030 году уровень людей с избыточным весом или ожирением в стране может достичь 65,3%. Ожирение заняло шестое место среди основных факторов риска смерти и инвалидности в стране.

Китай сталкивается с двойной проблемой, которая подпитывает проблему лишнего веса: в условиях модернизации экономики все больше рабочих мест становятся статичными или привязанными к офису. Это вынуждает людей переходить на более дешевые и нездоровые диеты.

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