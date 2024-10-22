В китайском офисе TikTok уволили стажера, который «вмешался» в технологию ИИ

В китайском офисе TikTok уволили стажера, который «вмешался» в технологию искусственного интеллекта. Китайская компания ByteDance утверждает, что инцидент не повлиял ни на одну из коммерческих операций, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, действия стажера повлияли на программу обучения ИИ ByteDance. При этом конкретно неясно, в какой аспект модели ИИ вмешался стажер.

ByteDance заявила, что сообщения СМИ о том, что компания находится на грани потери десятков миллионов долларов в результате действий стажера, являются «серьезным преувеличением», и что никакие коммерческие проекты или онлайн-операции не пострадали.

TikTok продолжает занимать лидирующие позиции среди самых популярных приложений в мире.

Хотя в начале этого года в США был принят закон, который подготовил почву для запрета приложения, ByteDance уже начала судебные разбирательства, чтобы оспорить его.