В Колумбии остановились 22-метровые американские горки, люди спускались сами

В Колумбии остановились 22-метровые американские горки, люди спускались сами

В Колумбии остановились 22-метровые американские горки, люди спускались сами

В Колумбии остановились американские горки, высота которых составляет 22 метра. Людям, которые находились на аттракционе, пришлось спускаться самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в парке Parque del Café, пишет Mirror. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как люди, держась за поручни, осторожно спускались с аттракциона.

По словам свидетелей, к остановке американских горок привело отключение электроэнергии.

«На сайте тематического парка указано, что максимальная высота аттракциона составляет 22 метра. Тележки поднимаются по спиральной секции, а затем спускаются в свободном падении мимо поворотов, развивая скорость до 80 километров в час», – пишет издание.

Известно, что это самые большие американские горки в Колумбии, их длина – 1150 метров.

Владельцы Parque del Café заявили, что аттракцион возобновил работу после проведения необходимых проверок. И парк принял меры во избежание несчастных случаев. При этом они добавили, что подобные инциденты происходят на аттракционах по всему миру.

Издание вспоминает, что в 2023 году в этом парке уже была похожая ситуация. Тогда семь человек, включая одного ребенка, пришлось спасать с другого аттракциона.

В Центральном парке Караганды 15 сентября произошло падение кабины аттракциона «Вертолетик», в которой находились женщина и ребенок. После медицинского осмотра пострадавших отпустили домой.

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