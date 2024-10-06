В Конго после продолжительной паузы начали вакцинацию от оспы обезьян

Власти Конго начали вакцинацию против оспы обезьян почти через два месяца после того, как вспышку заболевания объявили чрезвычайной ситуацией международного масштаба, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, 5 октября власти Конго начали вакцинацию против оспы обезьян.

265 тыс. доз, подаренных Конго Европейским союзом и США, были введены в восточном городе Гома в провинции Северное Киву, где больницы и медицинские работники «перегружены» больными.

На Конго на около 30 тыс. предполагаемых случаев mpox и 859 смертей, приходится более 80% всех случаев и 99% всех смертей, зарегистрированных в Африке в этом году. Во всех 26 провинциях этой центральноафриканской страны зарегистрированы случаи mpox.

Министр здравоохранения Роджер Камба заявил на этой неделе, что, хотя большинство случаев заражения и смерти от mpox, зарегистрированных в Конго, приходится на детей в возрасте до 15 лет, вводимые дозы предназначены только для взрослых и будут выдаваться группам риска и работникам передовой линии.

По словам Камбы, в ближайшие дни из Японии ожидается поставка не менее 3 млн доз вакцины, одобренной для использования среди детей.