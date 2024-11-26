В Кыргызстане отменили комиссию за переводы через мобильные приложения

В Кыргызстане отменили комиссию за переводы через мобильные приложения

В Кыргызстане отменили комиссию за переводы через мобильные приложения

С 25 ноября в стране отменяется комиссия за переводы денег, если они выполняются через мобильные приложения банков, платежные системы или интернет-банкинг, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Нацбанка на своей странице в Instagram, правило будет действовать до 31 декабря 2025 года и касается переводов внутри страны в сомах. Отмена комиссии касается всех переводов между физическими лицами, включая переводы на банковские карты международных систем.

«Однако комиссия останется при переводах через платежные терминалы», – говорится в сообщении.

На днях в Кыргызстане запретили вейпы и электронные сигареты.

youcanchoose

Сыворотка для лица `GARNIER` `SKIN NATURALS` Витамин С (супер сияние) 30 мл

Сыворотка для лица `GARNIER` `SKIN NATURALS` Витамин С (супер сияние) 30 мл

Первая леди США и ее внук встретили рождественскую елку

Первая леди США и ее внук встретили рождественскую елку

В Греции 80-летний мужчина вновь пошел в школу

В возрасте 100 лет умерла «регулировщица Великой Победы» Мария Лиманская

Немецкие охотники отстреливают домашних кошек

Первая леди США с маленьким внуком встретила рождественскую елку

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.