В Кыргызстане в очередной раз предотвратили попытку госпереворота

Сотрудники МВД Кыргызской Республики задержали несколько подозреваемых в организации массовых беспорядков, нацеленных на насильственный захват власти, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 12 ноября в пресс-службе МВД, подозреваемые планировали дестабилизацию общественно-политической ситуации в день выборов в местные кенеши 17 ноября 2024 года.

Согласно полученным данным, организованная группа распределила между участниками роли, включая вербовку, финансирование и проведение провокаций под видом спортивных мероприятий. По версии следствия, они планировали антиконституционные действия и призывы к насилию в преддверии выборов. Среди задержанных числятся граждане Кыргызстана и иностранные граждане, некоторые имеют боевой опыт.

В ходе обысков были обнаружены оружие, боеприпасы, дроны и техническое оборудование. В арендованном складе хранились 1 тыс. бутылок водки, 2 тыс. бутылок минеральной воды, продукты и другие запасы, предположительно предназначенные для участников беспорядков.

Подозреваемым предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Кыргызской Республики, включая статьи о подготовке к массовым беспорядкам, создании и финансировании организованной группы, покушении на насильственный захват власти. По решению суда всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО до 10 января 2025 года.

Следственные мероприятия продолжаются, полиция проводит работу по установлению дополнительных участников организованной группы.

5 июля 2024 года в ГКНБ Кыргызстана заявили о задержании пятерых граждан, подозреваемых в создании деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан.