В Кыргызстане яки, ослы и лошади применялись в учениях ОДКБ

10 сентября в учениях ОДКБ «Эшелон-2024» применялись вьючные животные: яки, ослы и лошади, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ОДКБ, для транспортировки и доставки грузов в условиях горной местности в районе передачи материальных средств было сосредоточено вьючно-транспортное отделение подразделения. В него входит 15 голов вьючного скота.

По замыслу учения, вьючно-транспортное отделение доставило груз до назначенного пункта вблизи горной реки. Передача грузов через водную преграду осуществлялась канатным способом.

По завершению переправы грузов через водную преграду материальные средства были успешно погружены на транспортные средства для последующей доставки их в расположение подразделения, действующего в отрыве от главных сил.

Старт учениям был дан 7 сентября. В них принимают участие контингенты войск ОДКБ Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

О безопасности солдат на службе в казахстанской армии высказался Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу 2 сентября.