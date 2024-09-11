В Кыргызстане яки, ослы и лошади применялись в учениях ОДКБ

В Кыргызстане яки, ослы и лошади применялись в учениях ОДКБ

В Кыргызстане яки, ослы и лошади применялись в учениях ОДКБ

10 сентября в учениях ОДКБ «Эшелон-2024» применялись вьючные животные: яки, ослы и лошади, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ОДКБ, для транспортировки и доставки грузов в условиях горной местности в районе передачи материальных средств было сосредоточено вьючно-транспортное отделение подразделения. В него входит 15 голов вьючного скота.

В Кыргызстане яки, ослы и лошади применялись в учениях ОДКБ

По замыслу учения, вьючно-транспортное отделение доставило груз до назначенного пункта вблизи горной реки. Передача грузов через водную преграду осуществлялась канатным способом.

В Кыргызстане яки, ослы и лошади применялись в учениях ОДКБ

По завершению переправы грузов через водную преграду материальные средства были успешно погружены на транспортные средства для последующей доставки их в расположение подразделения, действующего в отрыве от главных сил.

Старт учениям был дан 7 сентября. В них принимают участие контингенты войск ОДКБ Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

О безопасности солдат на службе в казахстанской армии высказался Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу 2 сентября.

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