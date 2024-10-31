В Лондоне арестован мужчина, укравший 24 тонны элитного сыра
В Лондоне арестовали мужчину, укравшего 24 тонны сыра чеддера на сумму 390 тысяч долларов (190 млн 307 тыс. 130 тенге), сообщает Zakon.kz.
По информации NBC News, полиция Лондона арестовала 63-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве путем предоставления ложных сведений и сбыта краденого у одной из самых известных молочных компаний Великобритании.
Сыр стоимостью более 390 тыс. долларов был похищен 21 октября у лондонского производителя сыров Neal’s Yard Dairy.
Компания заявила, что 950 головок завернутого в ткань ремесленного чеддера были похищены из Neal’s Yard Dairy мошенником, выдававшим себя за оптового дистрибьютора крупного французского ритейлера. Каждая головка сыра была доставлена до того, как они поняли, что их обманули.
Были украдены три сыра от трех разных поставщиков: органический чеддер Hafod Welsh, чеддер Westcombe и чеддер Pitchfork. Neal’s Yard Dairy заявила, что «несмотря на значительный финансовый удар», они полностью заплатили каждому из своих ремесленников-сыроделов за их продукцию.
Местонахождение украденного сыра пока не установлено. Полиция сообщает, что расследование продолжается.