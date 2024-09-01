В Норвегии нашли мертвого кита, которого считали российским шпионом

Норвежские рыбаки обнаружили безжизненное тело белухи по кличке Хвалдимир, которая получила широкую известность несколько лет назад как предполагаемый российский кит-шпион, сообщает Zakon.kz.

Тело мертвого кита дрейфовало у берегов Ставангера на юго-западе страны, пишет Bild. Причины смерти животного неизвестны. Внешние повреждения отсутствуют. Возраст белухи оценивается в 15 лет. Обычно они живут от 35 до 50 лет.

«Впервые этот кит был замечен в апреле 2019 года недалеко от Хаммерфеста на севере Норвегии. Он запутался в сетях, рыбак освободил его и заметил на ките ремень и устройства для мониторинга. Поскольку животное также стремилось к контакту с людьми, возникло предположение, что кит дрессирован», – сообщают журналисты.

По словам морских биологов, Россия тренирует белух для «проведения военных операций». Норвежцы дали ему имя «Хвальдимир» – из сочетания слов «кит» (Hval) и «Владимир».

Экологическая организация OneWhale взяла на себя заботу о животном, регулярно публикуя информацию о его местонахождении. Последний раз его видели живым 22 июля.