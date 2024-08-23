В Пакистане боевики хладнокровно убили 11 полицейских

В Пакистане боевики хладнокровно убили 11 полицейских

В Пакистане боевики хладнокровно убили 11 полицейских

По меньшей мере 11 сотрудников полиции погибли в результате засады, устроенной вооруженными нападавшими на востоке Пакистана. Это нападение стало одним из самых смертоносных для полиции страны за последние годы, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, инцидент произошел в восточной провинции Пенджаб в Пакистане, в районе Рахим Яр Хан.

Нападавшие были вооружены огнестрельным оружием и гранатометами, еще семь сотрудников полиции получили ранения.

Полиция Пенджаба заявила, что колонна проезжала по безлюдной местности в рамках операции по борьбе с грабителями в регионе.

В последние годы в Пакистане наблюдается всплеск нападений боевиков, однако столь большое количество жертв среди полицейских в ходе одного нападения случается редко.

Президент Асиф Али Зардари, премьер-министр Шехбаз Шариф и министр внутренних дел Мохсин Накви выступили с заявлениями, в которых осудили нападение, выразили скорбь и назвали убитых офицеров мучениками.

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