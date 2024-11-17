В Пакистане признали грехом использование VPN

В Пакистане признали грехом использование VPN

В Пакистане признали грехом использование VPN

В Пакистане признали грехом использование виртуальных частных сетей (VPN) для доступа к заблокированному контенту в интернете. Считается, что такие действия противоречат шариату, сообщает Zakon.kz.

По информации Tribune, об этом стало известно из отчета Совета по исламской идеологии Пакистана. Его председатель Рагиб Наеми заявил, что такие действия подпадают под статью о пособничестве греху.

«Использование VPN для доступа к заблокированному или незаконному контенту противоречит исламским и социальным нормам, поэтому их использование недопустимо с точки зрения исламского права», – подчеркнул глава структуры.

Совет исламской идеологии заявил, что технология VPN используется в Пакистане для доступа к контенту, запрещенному по принципам шариата или законом. Включая «аморальные веб-сайты или веб-сайты, распространяющие анархию посредством дезинформации».

Заявление было опубликовано после того, как власти Пакистана призвали пользователей регистрировать VPN в государственном медиарегуляторе для повышения кибербезопасности и борьбы с терроризмом. Критики этой кампании утверждают, что такие меры усиливают онлайн-слежку, ограничивают свободу слова и наносят ущерб электронной коммерции.

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