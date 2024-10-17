В Париж из Казахстана отправили редкие экземпляры растений

В Париж из Казахстана отправили редкие экземпляры растений

В Париж из Казахстана отправили редкие экземпляры растений

Парки столицы Франции получили редкие экземпляры растений, сообщает Zakon.kz.

Ботаники Казахстана сделали ценный подарок своим парижским коллегам. При содействии наших дипломатов они передали им луковицы редких растений. Об этом передает корреспондент телеканала «24kz».

В честь этого события в одном из самых красивых парков французской столицы был организован концерт камерной музыки. Мероприятие прошло в парке Багатель, который находится в знаменитом Булонском лесу, в 16-м округе Парижа.

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А ботанический сад города Алматы с 15 октября перешел на новый режим работы.

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