В Париже ограбили популярный бутик Louis Vuitton

В Париже ограбили популярный бутик Louis Vuitton

В Париже ограбили популярный бутик Louis Vuitton

Бутик Louis Vuitton на бульваре Сен-Жермен в Париже был ограблен в ночь на 30 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Le Figaro, грабители протаранили входные двери магазина на автомобиле. На то, чтобы вынести половину из того, что было в тот момент на прилавках, у них ушло четыре минуты. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

Найти преступников пока не удалось.

Отмечается, что грабители успели похитить более сотни предметов роскоши. Общая сумма ущерба оценивается в 900 тыс. евро.

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