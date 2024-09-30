В Париже ограбили популярный бутик Louis Vuitton

Бутик Louis Vuitton на бульваре Сен-Жермен в Париже был ограблен в ночь на 30 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Le Figaro, грабители протаранили входные двери магазина на автомобиле. На то, чтобы вынести половину из того, что было в тот момент на прилавках, у них ушло четыре минуты. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

Найти преступников пока не удалось.

Отмечается, что грабители успели похитить более сотни предметов роскоши. Общая сумма ущерба оценивается в 900 тыс. евро.