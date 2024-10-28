В Помпеях обнаружен крошечный дом с изысканными, но провокационными фресками

Археологи обнаружили в Помпеях крошечный дом, украшенный сложными и эротическими фресками, что в очередной раз демонстрирует, как богато римляне украшали свои дома, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, Помпеи были разрушены извержением Везувия в 79 году н. э., когда его здания и тысячи жителей были погребены под слоями пепла и пемзы. Это покрытие прекрасно сохраняло город на протяжении тысячелетий, сделав его одним из важнейших археологических памятников в мире, поскольку оно предлагает беспрецедентное представление о повседневной жизни римлян.

Последнее открытие демонстрирует богатые украшения, которыми богатые римляне украшали свои дома: несколько фресок изображают мифические сцены, а другие украшены растительными и животными мотивами на белом фоне.

На одной небольшой квадратной картине на фоне выкрашенной в синий цвет стены изображена близость сатира и нимфы, а на другой – Ипполит, сын мифического греческого царя Тесея, и его мачеха Федра, которая влюбилась в него, а затем покончила с собой, когда он с отвращением отверг ее.

На одной из фресок, вероятно, изображен суд Париса, хотя она была повреждена в результате предыдущих раскопок, а на другой изображены Венера, богиня любви, и Адонис, ее смертный возлюбленный.

Эти раскопки «проходят на глазах у публики», которая может попасть на место по подвесным мостикам и наблюдать за работой археологов.