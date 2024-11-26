В работе аэропортов Турции произошел глобальный сбой в системе паспортного контроля

В работе аэропортов Турции произошел глобальный сбой в системе паспортного контроля

В работе аэропортов Турции произошел глобальный сбой в системе паспортного контроля

В работе аэропортов Турции 26 ноября произошел крупный сбой из-за неисправности системы POLNET, используемой для паспортного контроля, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает Havahaber.

Сбой привел к значительным задержкам: тысячи пассажиров не смогли пройти паспортный контроль, в результате чего в залах ожидания аэропортов Антальи и Стамбула образовались длинные очереди. Вылеты задерживались на 30–40 минут, а в некоторых случаях — до часа.

На распространившихся в сети видео видно, как сотни пассажиров стоят в очередях на паспортный контроль. Однако, как уточняет Havahaber, неисправность уже была оперативно устранена.

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