В России чемпиона мира по армрестлингу обвинили в домогательствах к девочкам

В России чемпиона мира по армрестлингу обвинили в домогательствах к девочкам

В России чемпиона мира по армрестлингу обвинили в домогательствах к девочкам

19-кратного чемпиона мира по армрестлингу Константина Рабиновича обвинили в сексуальных домогательствах к девочкам, сообщает Zakon.kz.

В уголовном деле шесть заявлений от пострадавших жительниц Подмосковья. Возраст заявительниц от девяти до 14 лет. Они утверждают, что 35-летний тренер в течение пяти лет домогался подопечных своей секции. Об этом стало известно 10 октября из Telegram-канала ГСУ СК России по Московской области.

«С декабря 2019 по сентябрь 2024 года подозреваемый, являясь тренером секции «Армрестлинг» совершал развратные действия без применения насилия в отношении шести своих подопечных», – говорится в сообщении.

Указывается, что с одной из девочек он вступал в интимные отношения. О тренере известно, что он родился с диагнозом «спинномозговая грыжа». Мужчина был прикован к инвалидному креслу, но смог победить недуг и стать профессиональным атлетом.

Сейчас ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

В России чемпиона мира по армрестлингу обвинили в домогательствах к девочкам

А в США уже 120 человек заявляют о сексуальных домогательствах со стороны американского рэпера P. Diddy.

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