В России мужчина выбросил жену с грудным ребенком с 16-ого этажа

В Москве мужчина выкинул свою жену с младенцем из окна квартиры на 16-м этаже, сообщает Zakon.kz.

На востоке Москвы мужчина выкинул жену и годовалого ребенка из окна квартиры на 16-м этаже. Обе жертвы скончались.

Страшный инцидент произошел в ЖК «Лефортово парк» на Красноказарменной улице.

По предварительным данным, убийцей оказался 39-летний экс-сотрудник ЦБ РФ Александр Липатов. Погибшие – его 36-летняя супруга Милена, с которой он прожил в браке около трех лет, и их ребенок 2023 года рождения.

Липатов сначала выбросил из окна младенца, затем вытолкнул жену. По другой версии, женщина бросилась за ребенком сама.

После мужчина заперся в квартире и никого в нее не пускал. Однако сотрудникам ОМОН удалось войти в квартиру и задержать Липатова.

Александр Липатов доставлен в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского и находится в тяжелом состоянии, потому что в квартире нашли упаковку от антидепрессантов и записки странного содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», ситуация находится на контроле прокуратуры.

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