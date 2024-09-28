В России пожаловались на сбой в работе TikTok

В России пожаловались на сбой в работе TikTok

В России пожаловались на сбой в работе TikTok

В ночь на 29 сентября приложение TikTok перестало работать у многих жителей России, сообщает Zakon.kz.

На сбои в работе приложения жалуются пользователи из разных регионов страны. Больше всего жалоб приходится на столицу России. На неработающее приложение там пожаловались 33% граждан. Следом идет город Санкт-Петербург с 9% жалоб. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

Пользователи жалуются, что в приложении не грузятся медиафайлы. У некоторых оно вообще не открывается. Что послужило причиной неполадок еще неизвестно.

Ниже на графике приводится количество жалоб на работу Tik Tok за последние 24 часа.

В России пожаловались на сбой в работе TikTok

При попытке зайти, сервис сообщает об ошибке, связанной с подключением к интернету, даже если используется VPN.

В прошлом месяце исследование специалистов университета Чарльза Стерта в Австралии показало, что семь-восемь минут в TikTok ухудшает психологическое состояние женщин.

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