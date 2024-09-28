В России пожаловались на сбой в работе TikTok

В ночь на 29 сентября приложение TikTok перестало работать у многих жителей России, сообщает Zakon.kz.

На сбои в работе приложения жалуются пользователи из разных регионов страны. Больше всего жалоб приходится на столицу России. На неработающее приложение там пожаловались 33% граждан. Следом идет город Санкт-Петербург с 9% жалоб. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

Пользователи жалуются, что в приложении не грузятся медиафайлы. У некоторых оно вообще не открывается. Что послужило причиной неполадок еще неизвестно.

Ниже на графике приводится количество жалоб на работу Tik Tok за последние 24 часа.

При попытке зайти, сервис сообщает об ошибке, связанной с подключением к интернету, даже если используется VPN.

В прошлом месяце исследование специалистов университета Чарльза Стерта в Австралии показало, что семь-восемь минут в TikTok ухудшает психологическое состояние женщин.