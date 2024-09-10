В России резко упал уровень рождаемости

В 2024 году в России зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году после дефолта. За полгода в стране появилось на 16,6 тыс. детей меньше, чем в этот же период прошлого года, сообщает Zakon.kz.

В июне рождаемость в России рухнула на 6%, до 98,6 тыс. детей, что стало рекордно низким показателем. Раньше число новорожденных не опускалось ниже 100 тыс.

«Рождаемость в России рухнула до исторического минимума. По данным Росстата, в первую половину 2024 года в России появилось на свет всего 599,6 тыс. детей – на 16,6 тыс. меньше, чем годом ранее».Telegram-канал «Прямой Эфир. Новости»

При этом в стране также фиксируется рост естественной убыли населения. В первую половину 2024 года она увеличилась на 49 тыс. в сравнении в аналогичным периодом 2023 года и составила 321,5 тыс. человек.