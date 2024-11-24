В Румынии начались президентские выборы

Избирательные участки для голосования на выборах президента Румынии открылись во всех населенных пунктах. В воскресенье, 24 ноября, жители страны выбирают главу государства на следующие пять лет, сообщает Zakon.kz.

Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников, пишет РИА Новости.

В 07:00 начали работу почти 19 тысяч избирательных участков на территории Румынии. Граждане, которые проживают за рубежом, голосуют три дня подряд, для них участки открылись еще 22 ноября.

На пост президента баллотируются 13 кандидатов.

Согласно законодательству Румынии, победителем признается тот, кто получил более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Избирательные участки закроются в 21:00 по местному времени.