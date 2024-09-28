В Румынии обнаружили новую породу кошек

В Румынии обнаружили новую породу кошек

В Румынии обнаружили новую породу кошек

Первая румынская порода кошек была признана на мировом уровне крупнейшими международными специализированными федерациями. Речь идет о Трансильванской породе, сообщает Zakon.kz.

По информации locals.md, «Трансильванская кошка» появилась естественным путем в Карпатах. Порода пока признана частично, а окончательное решение будет принято через два года, когда родится четвертое поколение котят.

В Румынии обнаружили новую породу кошек

Несмотря на это недавно признанная порода кошек уже является культурным наследием.

Эти кошки напоминают волков и имеют серую шерсть, известную как карпатский тип шерсти.

«У них более светлые конечности по сравнению с сиамскими кошками, у которых они темнее, и шерсть у них особая – бело-черная, с чередованием белых и черных волосков. Мы также обнаружили, что у них необычный характер: кошка, выросшая на воле, может быть довольно агрессивной, но эти кошки совершенно не агрессивны, они не выпускают когти и просто невероятны», – сказал Александру Елиан, директор выставок, фелинологического клуба.

Всемирно признанный эксперт по генетике кошек впервые заметил эту породу и попросил румынские федерации заняться ее исследованием.

В Румынии обнаружили новую породу кошек

Параллельно с этим в Румынии уже признаны четыре породы собак. Совсем недавно была официально признана порода «Румынская овчарка Корб».

youcanchoose

В Великобритании мужчина в знак протеста отправился в алкотур по 650 барам страны

В Великобритании мужчина в знак протеста отправился в алкотур по 650 барам страны

В Южной Корее будут сажать в тюрьму за просмотр сексуальных дипфейков

В Южной Корее будут сажать в тюрьму за просмотр сексуальных дипфейков

Трамп заявил, что будет добиваться судебного преследования Google, если победит на выборах

Трамп заявил, что будет добиваться судебного преследования Google, если победит на выборах

В Индии принесли в жертву семилетнего мальчика

В Индии принесли в жертву семилетнего мальчика

Израиль ударил по Бейруту: двое погибших, десятки раненых

Израиль ударил по Бейруту: двое погибших, десятки раненых

Пассажиров и работников аэропорта экстренно эвакуировали в Бишкеке

Пассажиров и работников аэропорта экстренно эвакуировали в Бишкеке

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.