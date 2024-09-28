В Румынии обнаружили новую породу кошек
Первая румынская порода кошек была признана на мировом уровне крупнейшими международными специализированными федерациями. Речь идет о Трансильванской породе, сообщает Zakon.kz.
По информации locals.md, «Трансильванская кошка» появилась естественным путем в Карпатах. Порода пока признана частично, а окончательное решение будет принято через два года, когда родится четвертое поколение котят.
Несмотря на это недавно признанная порода кошек уже является культурным наследием.
Эти кошки напоминают волков и имеют серую шерсть, известную как карпатский тип шерсти.
«У них более светлые конечности по сравнению с сиамскими кошками, у которых они темнее, и шерсть у них особая – бело-черная, с чередованием белых и черных волосков. Мы также обнаружили, что у них необычный характер: кошка, выросшая на воле, может быть довольно агрессивной, но эти кошки совершенно не агрессивны, они не выпускают когти и просто невероятны», – сказал Александру Елиан, директор выставок, фелинологического клуба.
Всемирно признанный эксперт по генетике кошек впервые заметил эту породу и попросил румынские федерации заняться ее исследованием.
Параллельно с этим в Румынии уже признаны четыре породы собак. Совсем недавно была официально признана порода «Румынская овчарка Корб».