В секторе Газа началась масштабная вакцинация от полиомиелита

В секторе Газа началась масштабная вакцинация от полиомиелита

В секторе Газа началась масштабная вакцинация от полиомиелита

Палестинские органы здравоохранения и учреждения ООН 1 сентября начали широкомасштабную кампанию вакцинации против полиомиелита в секторе Газа, надеясь предотвратить вспышку заболевания, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, власти планируют вакцинировать детей в центральной части Газы до 4 сентября. Кампания началась с небольшого количества прививок в субботу и нацелена на охват около 640 тыс. детей.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в воскресенье более 72 600 детей получили вакцины.

youcanchoose

В Тель-Авиве закроют аэропорт из-за забастовки

В Тель-Авиве закроют аэропорт из-за забастовки

В Японии набирают популярность фирмы, помогающие разорвать контракт с работодателем

В Японии набирают популярность фирмы, помогающие разорвать контракт с работодателем

Астронавты не могут вернуться на Землю из-за несовместимости скафандров SpaceX и Boeing

Астронавты не могут вернуться на Землю из-за несовместимости скафандров SpaceX и Boeing

Африканские страны, пострадавшие от оспы обезьян, все еще ждут вакцины

Африканские страны, пострадавшие от оспы обезьян, все еще ждут вакцины

Индийскую туристку ищут в канализации Малайзии

Индийскую туристку ищут в канализации Малайзии

Smashbox Halo Sculpt + Glow Face Palette Палетка для контуринга и скульптурирования | Pink Saturation

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.