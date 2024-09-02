В секторе Газа началась масштабная вакцинация от полиомиелита

Палестинские органы здравоохранения и учреждения ООН 1 сентября начали широкомасштабную кампанию вакцинации против полиомиелита в секторе Газа, надеясь предотвратить вспышку заболевания, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, власти планируют вакцинировать детей в центральной части Газы до 4 сентября. Кампания началась с небольшого количества прививок в субботу и нацелена на охват около 640 тыс. детей.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в воскресенье более 72 600 детей получили вакцины.