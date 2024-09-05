В Северной Корее могли казнить чиновников за бездействие по ликвидации наводнения – СМИ

Разведывательная служба Южной Кореи заявила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал казнить 20-30 чиновников из-за ущерба от разрушительных наводнений в июле, сообщает Zakon.kz.

В июле сильные дожди и наводнения обрушились на северные провинции Чаган и Пхёнан-Пукто, уничтожив тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий и лишив крова тысячи людей.

Как пишет The Guardian, национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что внимательно отслеживает признаки того, что их северный сосед осуществил казни после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил на внеочередном заседании политбюро правящей партии, что он «строго накажет» виновных в нанесении ущерба.

Предполагаемые казни, о которых также сообщил телеканал TV Chosun на юге, не были независимо проверены, и государственные СМИ Северной Кореи не упоминали о них. Южнокорейское разведывательное агентство заявило только, что оно «обнаружило признаки» того, что казни имели место, не вдаваясь в подробности.

По данным государственного Центрального телеграфного агентства Кореи, Кан и другие высокопоставленные чиновники, включая тогдашнего министра общественной безопасности Ли Тхэ Сопа, были уволены в ходе заседания политбюро в конце июля.

Северная Корея особенно уязвима к стихийным бедствиям из-за слабой инфраструктуры и отказа от международной помощи.