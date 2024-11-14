В Швеции лось устроил погром в автосалоне: видео

В Швеции лось устроил погром в автосалоне: видео

Не так давно в Швеции произошел необычный случай. В один из автомобильных салонов пожаловал нежданный гость, а именно лось. Дикое животное, пытаясь найти выход, разбило дорогостоящие авто, сообщает Zakon.kz.

Кадры «преступления» успел заснять владелец салона. Он, как отмечено в публикации издания Motor1, застукал лося-вандала в тот момент, когда заехал в магазин, чтобы оставить здесь на зиму свой катер.

После произошедшего лось покинул место, перешел оживленное шоссе и скрылся в роще.

Директор, несмотря на ущерб, рад, что никто из его подчиненных и случайных прохожих при встрече с лесным обитателем не пострадал.

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