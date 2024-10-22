В США после урагана Хелен участились случаи заражения опасными бактериями

С момента выхода на сушу урагана Хелен в США подтверждено 38 случаев заражения вирусом Vibrio vulnificus, в результате чего общее число случаев заражения в штате Флорида достигло 76, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, ураган четвертой категории Хелен не только оставил разрушения после того, как обрушился на Флориду, но и привел к росту числа опасных бактерий.

Vibrio vulnificus – тип бактерий, концентрация которых увеличивается во время сильных дождей или наводнений.

Инфекция может привести к некротизирующему фасцииту, также известному как «плотоядная болезнь», тяжелой инфекции, при которой плоть вокруг открытой раны отмирает.

Многим людям может потребоваться интенсивная терапия или ампутация конечностей. Примерно один из пяти человек с этой инфекцией умирает. Иногда это происходит в течение одного-двух дней после заражения.

В зоне риска находятся люди, у которых есть открытые раны или порезы, полученные во время расчистки завалов.