В США после урагана Хелен участились случаи заражения опасными бактериями

В США после урагана Хелен участились случаи заражения опасными бактериями

С момента выхода на сушу урагана Хелен в США подтверждено 38 случаев заражения вирусом Vibrio vulnificus, в результате чего общее число случаев заражения в штате Флорида достигло 76, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, ураган четвертой категории Хелен не только оставил разрушения после того, как обрушился на Флориду, но и привел к росту числа опасных бактерий.

Vibrio vulnificus – тип бактерий, концентрация которых увеличивается во время сильных дождей или наводнений.

Инфекция может привести к некротизирующему фасцииту, также известному как «плотоядная болезнь», тяжелой инфекции, при которой плоть вокруг открытой раны отмирает.

Многим людям может потребоваться интенсивная терапия или ампутация конечностей. Примерно один из пяти человек с этой инфекцией умирает. Иногда это происходит в течение одного-двух дней после заражения.

В зоне риска находятся люди, у которых есть открытые раны или порезы, полученные во время расчистки завалов.

youcanchoose

Японские работники массово обращаются за услугами в агентства по увольнению

Американская пенсионерка выжила в суровых лесных условиях благодаря собаке

Рекордные 8,3 тонны наркотиков нашли в подводной лодке у берегов Мексики

В китайском офисе TikTok уволили стажера, который «вмешался» в технологию ИИ

Осужденную за убийство своих детей американку могут освободить спустя 30 лет

Правительство извинилось перед жителем Японии за потерянные 50 лет жизни в тюрьме

Правительство извинилось перед жителем Японии за потерянные 50 лет жизни в тюрьме

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.