В США произошло чудесное рождение ребенка во время урагана Милтон

В США произошло чудесное рождение ребенка во время урагана Милтон

В США произошло чудесное рождение ребенка во время урагана Милтон

Женщина родила «чудо-ребенка» во время урагана «Милтон» после того, как во время родов ей пришлось проделать опасное путешествие в больницу, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, 22-летняя Кензи Льюэллен совершила опасное путешествие во время урагана в больницу, поскольку нуждалась в незапланированном кесаревом сечении, поскольку ребенок находился в неправильном положении.

Шторм «Милтон» обрушился на побережье как шторм третьей категории примерно в 20:30 по местному времени 9 октября, вызвав масштабное наводнение и оставив миллионы людей без электроэнергии.

По меньшей мере 16 человек погибли во Флориде в результате урагана, в том числе не менее пяти человек погибли в результате торнадо в округе Сент-Люси.

Роды у госпожи Льюэллен начались дома в Порт-Шарлотте в среду в 4 утра, сообщает американский партнер Sky Network NBC News.

В то время шторм еще не обрушился на штат, но дом мисс Льюэллен и ее парня Дьюи Беннетта уже начал наполняться водой, прежде чем у нее начались схватки.

«Мозг просто несся со скоростью миллион миль в час, типа, что мне делать?» – сказала 22-летняя женщина. «Я очень нервничала».

Затем, после того как она рожала дома более четырех часов, пара направилась в больницу Sarasota Memorial Hospital в Венеции.

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