В США самолет врезался в опору электропередач и рухнул на жилой дом: есть погибшие

В США самолет врезался в опору электропередач и рухнул на жилой дом: есть погибшие

В США самолет врезался в опору электропередач и рухнул на жилой дом: есть погибшие

Небольшой двухмоторный самолет упал на жилой район в американском штате Орегон 1 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ABC News, погибли три человека – двое находились на борту судна и один местный житель:

«Пожарная служба города Грешам сообщила, что обнаружила трех погибших в результате падения самолета на жилой дом».

Сначала самолет врезался в опору линии электропередачи, а после – в жилой дом, вызвав пожар, который распространился на четыре строения. Исходя из аудиозаписей авиадиспетчерской службы, у пилота возникли проблемы с управлением.

1 сентября 2024 года власти России сообщили, что обнаружили обломки вертолета, который разбился на Камчатке рядом с вулканом. Все 22 человека, находившиеся на его борту, погибли.

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