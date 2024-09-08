В США скончался автор культовой песни из «Титаника»

В США в возрасте 80 лет скончался поэт Уилл Дженнингс, автор текста культовой песни My Heart Will Go On из фильма «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона, сообщает Zakon.kz.

Дженнингс скончался в своем доме в Тайлере, штат Техас, после нескольких лет болезни. Он работал в том числе с Уитни Хьюстон, Мэрайей Кэри, Джимми Баффетом и Родни Кроуэллом, пишет журнал The Hollywood Reporter.

My Heart Will Go On – саундтрек к фильму «Титаник», вышедшему на экраны в 1997 году. В центре его сюжета – гибель британского лайнера, который затонул после столкновения с айсбергом.

Песню исполнила канадская певица Селин Дион. Композиция получила «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню и четыре премии «Грэмми». Альбом Let’s Talk About Love, в трек-лист которого вошла песня, был продан тиражом 31 млн копий по всему миру.

Всего на счету Дженнингса два «Оскара», три «Грэмми» и два «Золотых глобуса». Поэт также был включен в Зал славы авторов песен.

7 июля 2024 года в возрасте 63 лет скончался Джон Ландау, продюсер «Титаника» и «Аватара». Он вошел в историю в 1997 году с «Титаником», который стал первым фильмом, собравшим $1 млрд в мировом прокате.