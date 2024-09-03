В столице Афганистана прогремел взрыв: есть погибшие

В шестом районе города Кабул Кала-Бахтиаре в результате взрыва 2 сентября погибли шесть человек и 13 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Как передает NDTV, пострадавшие доставлены в больницу, проводится расследование. По предварительным данным взрыв совершил террорист-смертник.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность.

Suicide bombing in Kabul’s Qala-e-Bakhtiar area leaves 6 people dead, 13 others wounded. pic.twitter.com/fRIx7xn4Cc — PressTV Extra (@PresstvExtra) September 2, 2024

А в Турции школьная учительница насмерть сбила на машине семилетнюю девочку.