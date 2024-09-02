В Тель-Авиве закроют аэропорт из-за забастовки

В Тель-Авиве закроют аэропорт из-за забастовки

В Тель-Авиве закроют аэропорт из-за забастовки

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве будет закрыт для взлетов и посадок с 8:00 по местному времени 2 сентября из-за всеобщей забастовки, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает Channel 12.

Забастовка была вызвана тем, что Армия обороны Израиля обнаружила в подземном тоннеле в секторе Газа тела шести заложников. Согласно данным Ynet, ссылающимся на выводы судебно-медицинской экспертизы, на телах заложников были обнаружены следы пулевых ранений в голову и другие части тела. По информации, заложники были убиты в последние 48 часов.

Израиль обвинил палестинское движение ХАМАС в произошедшем, тогда как боевики заявили, что заложники погибли в результате израильской атаки.

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