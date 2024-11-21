В Турции началась паника из-за поддельных американских долларов

Панические настроения царят в Турции из-за роста поддельных купюр номиналом 50 и 100 долларов, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание Halktv на своем YouTube-канале, ассоциация банков Турции направила предупреждение банкам, подчеркнув необходимость принятия мер. Частные банки также проинформировали своих сотрудников о необходимости быть особенно внимательными при работе с 50-долларовыми купюрами.

Как оказалось, поддельные банкноты легко «обманывают» как счетные машины, так и ультрафиолетовый свет. Эксперты отмечают, что попытки сбыта таких купюр сосредоточены вокруг Стамбульского Капалычарши.

«Поддельные доллары в основном поступают из Азии, Ближнего Востока и Балкан», – сказал председатель ассоциации авторизованных учреждений Мустафа Унвер.

Также выявлены случаи подделки купюр в 100 долларов. Однако мошенники чаще выбирают 50-долларовые банкноты, так как их реже тщательно проверяют.

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